Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne sorprende i fan: l’opinionista avvistata in esterna con un corteggiatore.

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne è ufficialmente iniziato e, come c’era da aspettarsi, le prime indiscrezioni non si sono fatte attendere.

Dopo anni di voci e speculazioni, Tina Cipollari ha finalmente deciso di sedersi sul trono di Uomini e Donne, aprendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Durante un’intervista al settimanale Chi, Tina ha parlato di ciò che cerca in un uomo: “Deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Ovviamente sarà un uomo maturo. Cerco un marito, non uno spiantato” aveva dichiarato. Ma come sta procedendo la ricerca?

Uomini e Donne: Tina Cipollari in esterna

Nelle ultime ore, la celebre opinionista è stata avvistata a Roma in compagnia di uno dei suoi corteggiatori, scatenando la curiosità dei fan e del pubblico del noto dating show condotto da Maria De Filippi.

A riportare i dettagli delle segnalazioni è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso alcuni screen di messaggi ricevuti dai suoi follower.

Tina Cipollari primo piano ospite a Belve – www.donnaglamour.it

“Stanno girando la clip a Roma del trono di Tina. Sono in piazza della Repubblica” scrive un utente.

Poi si legge ancora: “Tina sta facendo un’esterna a Roma con uno dei suoi corteggiatori“.

Le prime esterne e l’attesa del pubblico

L’avvistamento a Roma conferma che la Cipollari è già immersa nella conoscenza dei suoi pretendenti.

Secondo alcune segnalazioni, la storica opinionista del programma sarebbe andata in esterna con il suo corteggiatore Cosimo, che avrebbe portato Tina a cena. Alcuni rumors descrivono il corteggiatore come un uomo autonomo, indipendente, sulla sessantina, benestante. Inoltre, le voci lo vorrebbero vedovo con figli, ma ancora non ci sono conferme su tali indiscrezioni.

Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che attendere la messa in onda della puntata.