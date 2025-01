Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme? L’indizio social riaccende il gossip su un possibile ritorno di fiamma.

Nei mesi scorsi aveva colto di sorpresa i fan la notizia della separazione tra Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. Pur non avendo mai specificato i motivi dietro la rottura, i due sembravano decisi a condurre vite separate.

Nonostante la speranza dei fan di rivedere Alice e Alvaro di nuovo insieme, a lungo sono mancati segnali di riavvicinamento, ma adesso un nuovo indizio social riaccende la speranza. Scopriamo che cosa è successo.

Alvaro Morata e Alice Campello: il like sospetto

Un like di Alice a un post di Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha scatenato i fan, facendo ipotizzare un ritorno di fiamma tra i due. Secondo Rosica, la coppia sarebbe già tornata insieme, e sarebbe anche tornata a vivere sotto lo stesso tetto e più innamorati che mai.

“Vi assicuro che sono ufficialmente una coppia, li vedremo presto insieme” ha dichiarato Rosica in un post social in cui ha rivelato di essersi recato in Spagna per verificare i fatti. Questo gesto non è passato inosservato, e ha alimentato la curiosità dei fan e dei media.

ALICE CAMPELLO

La coppia aveva annunciato la fine del loro matrimonio la scorsa estate, suscitando sorpresa e dispiacere tra i loro follower. Tuttavia, Alice aveva più volte difeso l’ex marito, chiarendo che non c’era stato alcun tradimento e che il rispetto tra loro rimaneva intatto.

Alice e Alvaro: si riaccende la speranza

Secondo le indiscrezioni, la separazione sarebbe stata un momento di riflessione per entrambi. Infatti, nonostante la rottura, Alice e Alvaro hanno continuato a mostrarsi uniti per il bene della loro famiglia.

Sebbene il like di Alice e le dichiarazioni di Rosica facciano ben sperare, al momento manca una conferma ufficiale. I fan restano in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che il rumor si trasformi in realtà.

Alvaro Morata e Alice Campello riusciranno a ritrovare l’equilibrio che li aveva resi una delle coppie più amate? Solo il tempo potrà dirlo.

La foto che conferma il ritorno di fiamma

Poche ore dopo la diffusione dell’indiscrezione, Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso un nuovo post su Instagram che li ritrae insieme. Un cuore rosso e un bacio sulla guancia sembrano confermare ufficialmente la riconciliazione.