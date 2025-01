“Non era una bella relazione”: Chiara Ferragni allo scoperto su Fedez

Dopo tante settimane di silenzio, Chiara Ferragni ha parlato, brevemente, di Fedez dopo la fine del loro matrimonio. Le parole.

È servito un Tapiro d’Oro, l’ennesimo, per far parlare Chiara Ferragni a proposito di Fedez. L’occasione per la consegna del premio di Striscia La Notizia è stata l’ufficialità del duetto annunciato tra il rapper e Marco Masini al Festival di Sanremo 2025 confermato e commentato anche da Carlo Conti. I due artisti canteranno sulle note di ‘Bella Stronza’, un brano che in molti hanno associato appunto alla influencer.

Chiara Ferragni, la consegna del Tapiro d’Oro

Sempre attento e puntuale, Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia, ha raggiunto Chiara Ferragni per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. La nota influencer è stata pizzicata dal volto tv che le ha consegnato il premio in relazione a quanto presto si vedrà al Festival di Sanremo 2025 con il duetto tra il suo ex marito, Fedez, e Marco Masini, sulle note di ‘Bella Stronza’.

Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli – www.donnaglamour.it

Federico e Masini hanno deciso di esibirsi con questa celebre canzone che, a detta di molti, sarebbe riferita proprio alla storia conclusa tra il rapper e la Ferragni. Di questo avviso, però, non sembra essere stata la diretta interessata.

La relazione con Fedez: le parole a Striscia

“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha detto la Ferragni mentre Staffelli la stava seguendo per la consegna del Tapiro.

Successivamente, l’inviato ha sottolineato come, con il repertorio musicale di Masini, i due abbiano scelto proprio tale canzone: “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”. Dal suo punto di vista Chiara si è detta d’accordo con lui.

Come se non bastasse, la Ferragni ha aggiunto sull’attuale rapporto con l’ex: “Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino. Sto meglio senza. Non era una bella relazione“, ha concluso la donna.