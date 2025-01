Arrivano notizie incoraggianti su Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli ed in particolare sulla condizione di salute del figlio, Tancredi.

Nei giorni scorsi la coppia ex gieffe formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli aveva parlato dei problemi di salute del figlio Tancredi. I due non avevano dato particolari dettagli sulle condizioni del ragazzo ma avevano fatto capire di voler provare ad essere positivi andando avanti nel loro nuovo percorso. Adesso, sembrano esserci novità…

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: i problemi del figlio

Sono passate alcune settimane dal momento del grande spavento avuto da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. I due avevano raccontato alcune problematiche di salute avute dal figlio senza, però, entrare nel dettaglio del caso. Il giovane era stato anche ricoverato in ospedale e successivamente dimesso.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti – www.donnaglamour.it

“Tank (Tancredi ndr) ora sta meglio. Cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento”, aveva detto la Pedrotti nelle fase calde della problematica di salute del figlio.

E ancora: “Dobbiamo cercare di capire cosa sia successo esattamente e trovare un percorso, però volevamo veramente ringraziarvi perché è stato importante avere persone così in gamba e competenti, ma nello stesso momento affettuose in grado di tranquillizzare noi e il nostro Tank”, erano state le parole in modo congiunto della coppia ex gieffe.

Lo scatto social positivo

Adesso, a distanza di alcune settimane, sembra che la questione sia stata superata, se non risolta addirittura. Katia, tramite i suoi canali social – aveva ripreso a lavorare nonostante tutto – ha, infatti, pubblicato una foto molto bella insieme al suo ragazzo.

Nello scatto scelto anche una didascalia che conferma come le cose stiano procedendo nel verso giusto: “Step by step“, ovvero “Passo dopo passo”.

Evidentemente, Tancredi sta meglio ma ancora non ha risolto del tutto le sue problematiche di salute. La speranza è quella di sapere che il giovane sia tornato al top e che quindi la Pedrotti e Pacelli possano finalmente tornare ad essere più sereni.