Madame vittima di un furto, la proposta ai fan: “Vi offro…”

Disavventura per la nota cantante Madame, vittima di un furto. La ragazza ha provato a proporre una “soluzione” rivolgendosi ai fan.

Non solo musica e foto senza veli. Madame torna a far parlare di sé per una disavventura vissuta in queste ore a Milano e una particolare proposta fatta ai fan. La nota cantante, infatti, è stata vittima di un furto: i ladri le hanno rubato la sua auto. Dal canto suo, la giovane ha risposto coinvolgendo i fan al fine di ritrovare la vettura…

Furto ai danni di Madame: il racconto

Attraverso alcune stories su Instagram, la nota cantante Madame ha fatto sapere di essere stata vittima di un furto a Milano. La donna non ha più ritrovato la propria auto, evidentemente fatta sparire da parte di delinquenti.

Utilizzando la sua consueta ironia, l’artista ha quindi ben pensato di rendere partecipi di tale situazione i propri seguaci su Instagram prima spiegando quanto accaduto e poi facendo una proposta.

“Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano“, ha esordito in una storia con sfondo nero e scritta bianca Madame. “Se qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi”.

Successivamente, poi, come detto, è arrivata la proposta…

La proposta ai fan e le reazioni

Madame, dopo aver spiegato il fattaccio subito, ha optato per una proposta simpatica diretta ai suoi seguaci. Quale? Una cena in cambio di aiuto a ritrovare la vettura sparita.

“Ovviamente offro cena in cambio, non vi lascio mani in mano pargoli”, ha detto. In attesa di sapere se qualcuno la aiuterà davvero a trovare la macchina, la donna ha dovuto fare i conti, evidentemente, anche con false segnalazioni.

Tra le stories del suo profilo, infatti, ecco il monito e la richiesta della donna: “Raga niente ca**ate o falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto”, le sue parole.