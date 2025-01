“Ho paura, è la seconda volta in un mese”: lo sfogo di Bianca Atzei

Spiacevole episodio avvenuto ai danni di Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. Sui social lo sfogo della cantante.

Non solo la voglia di allargare la famiglia, nella routine di Bianca Atzei e Stefano Corti ci sono anche spiacevoli imprevisti. La conferma è arrivata in queste ore con la nota cantante che ha raccontato quanto accadutole a Milano. Nello specifico, l’artista ha sottolineato di aver dovuto fare i conti con l’ennesimo episodio di vandalismo in città.

Bianca Atzei e Stefano accorti: disavventura in città

Il problema della sicurezza nella città di Milano è stato più volte affrontato da personaggi famosi e non. Il tema è centrale anche in questi ultimi giorni e a rendere la questione ancora più di stretta attualità è stato il recente episodio accaduto ai danni di Bianca Atzei e Stefano Corti.

Tramite una storia su Instagram, infatti, la cantante ha raccontato l’ultima, o meglio, l’ennesima disavventura subita nel capoluogo lombardo sempre più alle prese con fenomeni vandalici, furti e molestie.

In questo senso, la Atzei è stata più “fortunata” visto che a subire gli atti di qualche malintenzionato è stata la sua auto.

La cantante ha spiegato senza giri di parole quanto accadutole con tanto di immagine emblematica della vettura e i danni riportati.

Lo sfogo dell’artista

Pubblicando una storia su Instagram, la bravissima Bianca ha fatto vedere quanto successo alla sua auto, presumibilmente nella notte.

Qualche ladro o comunque qualche vandalo ha sfondato il vetro della vettura suscitando nella cantante sentimenti negativi: “In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina”, ha esordito. “La bella notizia è che c’è una telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l’ora di conoscere il tuo faccino. Da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola se non con il mio compagno e dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro”.