Uomini e Donne, Gianmarco tronista: spunta il particolare gesto di Martina

Dopo l’approdo come tronista di Gianmarco a Uomini e Donne, arriva sui social il particolare gesto di Martina De Ioannon.

I telespettatori di Canale 5, ed in particolare di Uomini e Donne, hanno accolto in modo molto positivo l’approdo di Gianmarco Steri sul trono. Non tutti, però, hanno apprezzato, o meglio, sono rimasti troppo contenti della decisione del ragazzo e della produzione del programma. In questo senso è da leggere la reazione di Martina De Ioannon.

Uomini e Donne, Gianmarco nuovo tronista

Nei giorni scorsi, dopo la scelta di Martina De Ioannon, la produzione di Uomini e Donne con, ovviamente, il consenso di Maria De Filippi, ha proposto a Gianmarco Steri di diventare il nuovo tronista.

La proposta, accolta con grande sorpresa da parte del diretto interessato, è stata accettata con il giovane che ha subito iniziato la sua nuova avventura.

Maria De Filippi

Steri, infatti, ha già avuto modo di provare la sensazione di sedere sul trono. Diverse ragazze hanno fatto richiesta per poterlo corteggiare e Maria lo ha messo in guardia sul fatto che non sarà facile per lui portare avanti un percorso dovendo fare i conti con le emozioni e le sensazioni delle corteggiatrici.

Ad ogni modo, in studio e sui social, quasi tutti hanno preso molto bene il nuovo cammino del ragazzo. Quasi tutti, appunto…

Il gesto social di Martina De Ioannon

In queste ore, infatti, via social, non è passato inosservato un gesto della ex tronista Martina, proprio verso Steri.

La questione sembra essere iniziata quando la pagina VeryInutilPeople ha postato un video ironico in cui si fa riferimento proprio all’arrivo di Steri sul trono di UeD. A quel punto è spuntato un like di Martina De Ioannon. Una mossa social dell’ex tronista che per alcuni è sembrata “contro” il suo ex corteggiatore. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori questioni tra i due o se la De Ioannon penserà solo al suo dolce compagno, Ciro.