“Mi sono accorta che esisto”: lo strano messaggio di Angelina Mango

Attraverso i suoi canali social, Angelina Mango ha pubblicato un particolare messaggio con annessi video e foto.

Potrebbero esserci presto novità importanti su Angelina Mango. La nota giovane cantante, infatti, è tornata a parlare dopo diversi mesi di silenzio a seguito di alcuni problemi di salute. La ragazza ha scelto una modalità davvero particolare per farlo: un contenuto social con tanto di video e foto che la riguardano da molto vicino.

Angelina Mango e i problemi di salute

Sono passati diversi mesi dall’ultimo messaggio social in relazione alla sua salute. Adesso, Angelina Mango è tornata a parlare, o meglio, a comunicare con i suoi fan.

La cantante aveva annunciato a tutti di doversi fermare per delle problematiche di salute che l’hanno anche costretta a stoppare alcuni concerti.

Angelina Mango

“Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore”, aveva detto la Mango parlando a cuore aperto ai fan su Instagram solamente ad ottobre.

“Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date del tour per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”.

In questo senso, la ragazza aveva quindi deciso, in accordo con i consigli anche dei medici, di stoppare la propria attività di eventi e impegni.

Da quel momento ad oggi, il silenzio. Ora, una novità…

Il messaggio social: “Mi sono accorta…”

Attraverso un post Instagram pubblicato in queste ore, la Mango ha mandato un messaggio importante e anche molto particolare ai suoi seguaci: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”.

“Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà: su 10 foto fatte se ne pubblico una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9. Nina“.