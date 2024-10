Tramite un lungo e sentito messaggio, Angelina Mango ha comunicato di dover fermare la sua musica a causa di problematiche di salute.

E alla fine Angelina Mango è costretta a fermarsi. Stop alla sua musica e stop ai concerti a causa di problemi di salute. A comunicarlo con un lungo post social è stata la diretta interessata che non ha ancora risolto le problematiche legate alla sua voce. La ragazza aveva già dovuto prendersi una piccola pausa rinviando delle tappe ma adesso il tutto si è fatto più serio.

Angelina Mango si ferma per motivi di salute

Come anticipato, la giovane Angelina ha spiegato a tutti i suoi fan tramite un post su Instagram di essere obbligata a fermare la propria musica e i concerti perché sta male. La ragazza è ancora senza voce e vuole risolvere definitivamente questa situazione. Per farlo le è stato consigliato lo stop.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date del tour per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”, ha detto la Mango.

In questo senso l’artista ha proseguito nel suo post, per altro scritto a mano in una sorta di block notes “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”.

Le tappe annullate in precedenza e i timori dei fan

Solamente una settimana fa, la Mango aveva spiegato di essere rimasta vittima di una rinofaringite acuta che le aveva impedito di esibirsi al massimo della forma. Proprio a causa di questa problematica, la ragazza aveva comunicato lo slittamento di due tappe del tour, la seconda di Napoli e quella successiva di Molfetta. Adesso, lo stop più lungo con la speranza di una ripresa rapida.