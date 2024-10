Blanco, ennesima disavventura: vittima di un altro furto

Altro furto ai danni di Blanco. Il cantante è stato vittima di una disavventura, la seconda in poco tempo, nella sua pasticceria.

Non solo musica nella vita di Blanco. Il giovane artista, infatti, poco prima della scorsa estate aveva deciso di aprire una pasticceria insieme ad amici e parenti. Un luogo chiamato con il nome di una delle sue canzoni, L’Isola delle rose. L’avventura in questo settore, però, si è rivelata essere piuttosto stressante specie a seguito di diversi furti subiti. L’ultimo, arrivato proprio in queste ore.

Blanco, altro furto nella sua pasticceria

Come riportato dall’Ansa e non solo, in queste ore la pasticceria di Blanco è stata vittima di un altro furto, il secondo nel giro di circa un mese. Già lo scorso 24 settembre l’attività del cantante aveva subito lo stesso trattamento. Ora, a meno di un mese dal quel giorno, la storia si è ripetuta.

L’isola delle rose è infatti tornata ad essere nel mirino dei ladri. Ad essere nuovamente distrutte in questo caso sono state la vetrina e la porta d’ingresso della pasticceria che affaccia su viale Italia a Brescia. Per il momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni.

Il precedente

Sebbene, come detto, Blanco non abbia ancora rilasciato alcun commento, in passato, nel mese di settembre, il ragazzo aveva scelto una via piuttosto particolare per reagire al furto subito. Il giovane aveva pubblicato una storia su Instagram nella quale aveva mostrato la vetrina rotta dell’edificio con tanto di messaggio ironico: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, il tutto taggando il profilo della pasticceria.

Staremo a vedere se anche in questo caso arriverà un commento simile in tono ironico oppure la pazienza avrà superato il limite e il ragazzo vorrà sfogarsi per l’ennesimo atto davvero da condannare subito da lui e dalle persone che tutti i giorni lavorano all’attività.