Curiosa novità extra musica per Blanco. L’artista ha deciso di aprire una pasticceria. Ecco dove e quando sarà l’inaurugazione.

Non solo musica nel mondo di Blanco. Il giovane cantante, infatti, ha annunciato in queste ore di aver intrapreso insieme alla famiglia e ad alcuni amici, una nuova esperienza aprendo… una pasticceria. Sui social, ecco tutte le informazioni da parte del ragazzo riguardo il luogo in cui è nata questa attività, il giorno dell’inaugurazione e anche la possibilità di avere un pass “salta fila”. Piccola parentesi, da non sottovalutare. Come si chiama il locale? L’Isola delle rose, proprio come il singolo del nuovo album.

Blanco apre una pasticceria: l’annuncio

Blanco

Sui social, Blanco ha annunciato una novità in ambito lavorativo ma non musicale. Infatti, l’artista ha spiegato di aver deciso con la famiglia e degli amici di voler aprire una pasticceria che porta il nome del suo ultimo singolo ‘L’isola delle rose’, il brano “presentato” a Sanremo.

Il locale sarà inaugurato sabato 6 maggio alle ore 16 in viale Italia a Brescia. All’evento sarà presente anche l’artista.

L’inaugurazione sarà aperta al pubblico, ovviamente, e tutti potranno prendervi parte. Vista la coda possibile ci sarà l’opportunità di saltarla tramite un Priority Pass, che sarà gratuito.

Per poterlo ottenere bisognerà registrarsi seguendo le indicazioni che verranno date sulla pagina Instagram del locale.

Inoltre sarà possibile comprare una box “dolce e golosa” personalizzabile che se ordinata entro oggi potrà avere una dedica scritta direttamente dal cantante.

Infine, dalle informazioni date fino ad ora, sappiamo che entro il 4 maggio potranno essere ordinate delle confezioni che potranno essere personalizzate dallo stesso cantante con un suo autografo nel giorno dell’inaugurazione alla quale lui sarà presente per due ore. Il locale oltre ad essere una pasticceria sarà anche una focacceria che offrirà “oltre a prodotti classici, anche bontà innovative adeguate a chi, causa intolleranze o diete mirate, necessità di alimenti senza glutine, senza latte e chetogenici”.

Di seguito anche alcuni post Instagram della pasticceria:

Riproduzione riservata © 2023 - DG