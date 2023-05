Non solo sfide e lezioni, ad Amici è tempo di bilanci e di confessioni. L’ultima è stata davvero toccante e profonda. Le parole.

In vista delle ultime puntate di Amici di Maria De Filippi è tempo di bilanci nella scuola da parte degli allievi. Oltre ad un momento dedicato appunto all’esperienza fatta in questa annata, nel corso del daytime c’è stato modo di vedere una confessione di Aaron piuttosto intima e relativa alle sue problematiche prima di entrare nel programma.

Amici, le confessioni di Aaron

In un momento di relax in giardino, Aaron e Mattia hanno parlato in modo molto dolce di quanto vissuto nella scuola ma anche delle problematiche precedenti all’ingresso ad Amici.

In particolare è stato il cantante a confessarsi. Raccontando un aneddoto di quando era più piccolo e di un problema di ansia e attacco di panico avuto, il biondo artista ha spiegato: “Io perché secondo te non faccio sport qui dentro? Perché ho paura si svenire“.

Pare che il racconto del ragazzo facesse riferimento alle sue insicurezze e all’ansia. Un’ansia che lo ha portato ad avere momenti particolari anche a scuola dopo il Covid: “Poi quando andavo a scuola mamma mi portava e rimaneva sotto scuola sei ore. Ogni mezz’oretta o 20 minuti andavo in bagno a chiamarla e chiederle se c’era come stava. Ho avuto tanti problemi. Poi piano piano mamma ha iniziato ad andare via. Ho preso confidenza, fino a che sono stato meglio. Ora sto qua, a Roma. 8 mesi. Poi in estate, dal 2021 sono fidanzato con Silvia. E da lì sempre meglio. Lei è stata i miei colori. Silvia è stata veramente…”.

