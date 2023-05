Dopo le prime puntate dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria traccia un bilancio della situazione tra presunti attriti in studio e naufraghi.

L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo e non mancano, come era immaginabile, momenti di tensione e qualche rumors. Non solo per quanto riguarda i concorrenti in Honduras ma anche per ciò che concerne i rapporti tra la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti, in particolare Enrico Papi. Anche di questo ha parlato a Casa Chi, l’altra opinionista, Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria e L’Isola dei Famosi: tra studio e Honduras…

Vladimir Luxuria

Si parte subito dal “pezzo forte”, ovvero le tensioni di cui si vocifera tra la Blasi ed Enrico Papi. Vladimir Luxuria ha spiegato: “Sentivo dire all’inizio che ci fosse anche uno screzio tra Ilary e Alvin e alla fine non era vero. Enrico Papi è straripante… questa cosa che siano ai ferri corti però, non credo. Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati”.

Parlando invece dei concorrenti: “Nathaly Caldonazzo? Lei è sicuramente un personaggio molto forte. Non dobbiamo annoiarci a vedere l’Isola, lei aveva messo molto pepe nelle prime puntate. Anche con me… all’inizio l’ho difesa quando Alessandro Cecchi Paone le ha dato della pescivendola. Quando ho osato criticare la mancanza di coesione nel gruppo delle donne però lei è stata subito molto aggressiva nei miei confronti. Credo che sia una aggressività che maschera la sensibilità. Il fatto che sia rimasta su un’isola da sola adesso, spero le possa dare la forza perché la vedo molto fragile. Vediamo se riesce a sopravvivere […]”.

Non manca un parere sui naufraghi preferiti: “Io ovviamente lo dico, la mia preferita è Cristina, un personaggio così è fondamentale per l’Isola. In questo momento preferirei che uscisse Cristopher perché ha già il sostituto, Luca, che spesso battibecca anche lui con Andrea”.

Di seguito anche un recente post Instagram con una “discussione” tra l’opinionista e la Caldonazzo:

