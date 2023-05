Dopo aver rivelato alcune problematiche nell’allattamento della sua primogenita, Vittoria Deganello ha spiegato di aver trovato una soluzione.

Pochi giorni fa aveva dichiarato di essere “stremata” causa allattamento e primi momenti da neo mamma. Ora, Vittoria Deganello pare aver risolto alcune delle problematiche si era trovata ad affrontare e ci è riuscita anche grazie ai consigli delle sue fan, sempre molto attive. Sui social, l’influencer ha raccontato come è riuscita a trovare un rimedio ai “suoi guai”.

Vittoria Deganello ha risolto i problemi nell’allattamento: ecco come

Vittoria Deganello

A pochi giorni dal parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata sul suo profilo Instagram, con in braccio la piccola Ginevra, per raccontare in che modo ha affrontato il problema dell’allattamento di cui aveva parlato solamente alcune ore prima.

Vittoria Deganello ha raccontato ai suoi seguaci come sta affrontando le giornate con la piccola: “Volevo aggiornarvi riguardo all’allattamento. Come prima cosa, vi ringrazio perché molte di voi mi hanno dato dei consigli utilissimi. Io ho risolto con il tiralatte perché lei faceva fatica ad attaccarsi al seno. Ma se lei non si attaccava non stimolava neanche il seno a procurargli del latte”, ha spiegato l’influencer.

Nel racconto della donna anche molti dettagli: “Non ho mollato nonostante la fatica e adesso va molto meglio. Comunque la bambina è bravissima e sta prendendo anche i ritmi con i suoi orari”.

Sul profilo Instagram della donna anche le primissime immagini e video della bimba che risultano essere molto tenere e dolci e hanno portato i fan a commentare con grande affetto.

Siamo sicuri che molto presto la neo mamma racconterà altri dettagli della sua nuova vita da genitore e come al solito coinvolgerà anche i suoi tanti seguaci.

Di seguito anche il post Instagram pubblicato dalla donna nel giorno della nascita di Ginevra:

