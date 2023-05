Dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, Vittoria Deganello ha raccontato dei problemi anche nell’allattamento. Le parole.

Mamma da pochi giorni, Vittoria Deganello si sta ancora abituando alla nuova quotidianità con la sua bimba Ginevra. In queste ore, l’influencer ha spiegato ai fan sui social di essere un po’ assente proprio per prendersi cura di sé e della piccola. Infatti, la ragazza pare affrontare un momento non facilissimo, anche per quanto riguarda l’allattamento.

Vittoria Deganello, il racconto sull’allattamento

Diventata mamma da circa una settimana, la bella Vittoria Deganello è tornata a parlare sui social spiegando la sua esperienza con la maternità. In modo particolare l’influencer ha raccontato di essere piuttosto provata e di avere qualche “problematica” con l’allattamento.

“Giuro che prima o poi tornerò a parlare anche con voi ma, come vi accennavo l’altro giorno, sto combattendo un po’ con l’allattamento”, ha spiegato la donna. “Sono veramente stanca e stremata in questi giorni perché non è facile. Ci sono delle volte in cui la bambina si attacca senza problemi e altri giorni che prima di attaccarsi deve passare un’ora tra pianti e urla. Comunque sia, io non voglio mollare perché allattare è sempre stata una delle cose che desideravo di più e non farlo mi dispiacerebbe troppo quindi ce la farò”.

In conclusione anche una richiesta di aiuto ai fan. “Se qualcuna di voi ha avuto esperienze simili alla mia, datemi dei consigli, vi leggo”.

Di seguito anche il post Instagram col quale la donna aveva annunciato l’arrivo della sua piccola Ginevra:

