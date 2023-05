Attraverso alcune stories Instagram, Guendalina Tavassi ha raccontato di aver ricevuto una telefonata particolare. Ma…

L’abbiamo vista al GF e poi all’Isola dei Famosi, successivamente lo stesso è capitato a suo fratello. Ora, non saranno probabilmente né Guendalina Tavassi né Edoardo, i protagonisti, bensì la loro mamma, Emanuela Fuin. Infatti, pare che la donna sia diventata “di interesse” per alcuni autori di un noto programma. A raccontare lo scoop, sua figlia Guenda appunto.

Guendalina Tavassi, la chiamata che… non è per lei

Attraverso una serie di stories su Instagram, Guendalina Tavassi ha raccontato di aver ricevuto una particolare chiamata da un numero da lei conosciuto. Una telefonata da parte di alcuni autori di un noto programma che, però, erano interessati… a sua madre.

“Buongiorno. Allora sono in movimento perché oggi mi è capitata una cosa. Ve la devo raccontare perché mi ha fatto troppo ridere. Mi chiamano, degli autori di un programma televisivo… io leggo il numero e dico ‘oh, ammazza, che figo!'”. E ancora: “Mi salutano, ‘ciao, come stai, come sta tuo fratello. Senti, ti cerchiamo in realtà per tua madre’…”.

La Tavassi ha ironizzato quindi facendo capire di esserci rimasta male e poi ha aggiunto: “E quindi sono qui perché mia madre deve incontrare questi autori e la accompagno a scegliere l’outfit”.

Nelle stories successive, Guendalina si è mostrata appunto in compagnia della madre, pronte ad andare a fare shopping per questo incontro speciale. Staremo a vedere se più avanti ci saranno aggiornamenti.

Che la signora Fuin possa essere presto protagonista di un reality? E se sì, quale potrà essere? Sicuramente la famiglia Tavassi ce lo far sapere e terrà informati tutti i fan via social.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer in alcune foto con il fratello ma anche Micol e Clizia Incorvaia:

