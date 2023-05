Indiscrezioni preoccupanti su Amici in vista della prossima puntata del Serale. Si parla di 14 casi di Covid e puntata saltata.

Non arrivano notizie felici in vista della prossima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Infatti, dopo la news relativa a due allievi positivi al Covid, pare che il contagio si sia sviluppato e che ora le persone con il coronavirus siano addirittura 14. Una voce che andrebbe sicuramente a far saltare la registrazione della prossima puntata prevista per il 6 maggio.

Amici, salta la registrazione del Serale? “14 casi di Covid”

Gli aggiornamenti sarebbero stati dati da una nota giornalista, Mirella Dosi, le cui parole sono state poi riprese via Twitter da diversi utenti tra cui la collega Simona Bastiani. Dopo gli aggiornamenti relativi a 2 ragazzi positivi al Covid, ecco la news: “I numeri salgono, al momento quattro ragazzi e dieci tecnici”. Un totale, quindi di 14 casi.

“Secondo questa mia amica giornalista la situazione Covid ad Amici 22 è questa. Ovviamente e ce lo potevamo aspettare. Ma come faranno ora a gestire questo imprevisto?”, ha scritto ancora la donna.

Per questo motivo, pare che la registrazione della semifinale di Amici, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 4 maggio, è stata annullata.

Non è dato sapere chi siano i quattro allievi positivi, né tantomento come stiano al momento. Pare, però, difficile che, se tali indiscrezioni fossero confermate ufficialmente (per il momento su Canale 5 l’aggiormamento parla di Serale regolamente il 6 maggio), la puntata possa effettivamente essere registrata.

Di seguito i vari post su Twitter con l’indiscrezione:

+++Annullata la registrazione di #AMICI22 del 4 Maggio+++. Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico:



Attenzioneee! Amici di giovedi e' stata posticipata spero di darvi la nuova data il piu' presto possibile grazie! — occhioallapenna (@simonabastiani) May 2, 2023

