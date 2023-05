Ad Amici di Maria De Filippi ben due allievi sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Ecco cosa c’è da sapere e di chi si tratta.

Secondo i rumor in circolazione (e riportati da Fanpage) gli allievi di Amici risultati positivi al Coronavirus sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. A svelare alcuni retroscena in merito alla questione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha scritto nelle sue stories: “Stanno benissimo”. Al momento non è dato sapere se le registrazioni del programma subiranno dei cambiamenti a causa della positività dei due concorrenti a Covid-19.

Maria De Filippi

Covid ad Amici: due concorrenti positivi

Secondo indiscrezioni sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi i due concorrenti di Amici risultati positivi al Coronavirus ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e non è chiaro se il programma subirà delle modifiche finché i due non tornino ad essere negativi. Intanto, nell’ultimo appuntamento serale del programma tv, a lasciare la scuola di Amici era stato Cricca. A salutarlo difronte agli altri concorrenti ci aveva pensato la sua insegnante, Lorella Cuccarini, che in diretta tv ha detto:

“Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci… Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre”. In tanti non vedono l’ora di sapere chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione di Amici.

