Scopriamo quali sono stati i gossip del weekend per il mondo vip: dall’abito da sposa di Chiara Nasti alla fuga di Ilary e Bastian.

Mentre Chiara Ferragni svelava ai suoi fan qualche retroscena sul suo desiderio di un terzo figlio, Chiara Nasti era alle prese con il suo abito da sposa (lei e Mattia Zaccagni convoleranno presto a nozze). La showgirl Ilary Blasi invece si è concessa una fuga d’amore con il fidanzato Bastian Muller, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla storia tra i due. Scopriamo quali sono stati i gossip del weekend nel mondo vip!

I gossip del weekend del 2 maggio

Chiara Nasti ha catturato l’attenzione dei fan dei social mostrando uno degli abiti da sposa da lei provati in vista delle sue nozze con Zaccagni. Il matrimonio dei due si terrà a Roma il prossimo 20 giugno e si preannuncia già una cerimonia a dir poco principesca. “Sarai la sposa più bella del mondo”, ha scritto il calciatore nei commenti allo scatto della sua amata.

Nel frattempo “l’altra” Chiara più famosa dei social ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e per la prima volta ha confessato ai fan di desiderare ardentemente un terzo figlio. Lei e Fedez allargheranno ulteriormente la famiglia in futuro? “Vorrei avere tre figli, come mia madre”, ha ammesso l’influencer.

Al serale di Amici intanto, Maria De Filippi ha finito per essere travolta dalle critiche a causa di un gesto fatto nei confronti dell’ex concorrente Cricca. Il gesto compiuto dalla conduttrice in diretta tv ha scatenato una vera e propria polemica, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

La fuga d’amore di Ilary Blasi e le polemiche all’Isola

La conduttrice Ilary Blasi, che lo scorso 28 aprile ha compiuto 42 anni, è partita per Marrakech in compagnia del fidanzato Bastian Muller. I due sembrano essere più felici che mai, e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla loro storia.

La showgirl romana è da poco tornata al timone dell’Isola dei Famosi e nelle ultime ore il programma tv è finita al centro di una bufera a causa di un video “sparito” e in cui si vedrebbe Nathaly Caldonazzo avere un malore. La conduttrice romperà il silenzio in merito alla vicenda?

