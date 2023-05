Chiara Ferragni è stata presa di mira dagli haters dei social per via della sua presunta ed eccessiva magrezza.

Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcuni scatti del suo fisico asciutto ed è stata travolta per la prima volta dalle critiche degli haters che l’hanno accusata di essere fin troppo magra. Tra i detrattori sui social c’è anche chi ha insinuato che l’influencer sia addirittura anoressica. “Ma sei un’anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Hai i lineamenti alterati per la troppa magrezza, l’anoressia è un male, svegliatevi”.

Chiara Ferragni magra: la polemica

Sui social c’è chi ha accusato Chiara Ferragni di essere fin troppo magra e in tanti si chiedono se l’influencer replicherà alle parole dei suoi detrattori. In passato la moglie di Fedez non le ha mandate di certo a dire a coloro che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico, ma questa volta la situazione è diversa e c’è persino chi ha insinuato che fosse affetta da anoressia.

L’influencer ha sempre affermato di seguire un’alimentazione sana e corretta ma in passato, sui social, critiche simili l’hanno travolta anche per via della pizza “autorigenerante” (e che quindi lei avrebbe evitato di mangiare). In tanti si chiedono se la moglie di Fedez replicherà alle polemiche dei suoi detrattori e se la vicenda avrà in futuro ulteriori sviluppi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG