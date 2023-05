L’ex suora Cristina Scuccia ha risposto alle domande riguardanti la sua vita privata e il suo orientamento.

Dopo essere finita al centro del gossip per il suo addio alla vita consacrata a causa di un presunto e misterioso uomo (notizia poi smentita) l’ex suora Cristina Scuccia è finita di nuovo al centro dell’attenzione generale per via del suo orientamento e, dopo una domanda di Paolo Noise in merito alla questione, ha replicato semplicemente:

“Mi piacciono le persone”, e ancora: “Non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: la verità sull’orientamento

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che all’ex suora Cristina Scuccia non interessassero gli uomini bensì le donne e sulla questione è intervenuta lei stessa, che ha specificato che, al momento, non le interesserebbe proprio nessuno. Cristina Scuccia ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi e ha confessato di essere aperta in merito all’eventualità di incontrare un giorno la persona giusta per lei. Nonostante questo l’ex suora, che ha da poco detto addio alla vita consacrata, non avrebbe alcuna intenzione in questo momento di cercare un partner. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Riproduzione riservata © 2023 - DG