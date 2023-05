Marco Borriello ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha svelato alcuni retroscena sui suoi progetti per il futuro.

Marco Borriello è single e ha confessato al Corriere della Sera che oggi il suo sogno più grande sarebbe quello di avere un figlio. L’ex calciatore non avrebbe però ancora trovato la persona giusta per lui e ha svelato come la sua storia più importante sia stata quella con Belen Rodriguez (vissuta nel 2004). “La relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo”, ha confessato, e ancora: “E’ stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente”.

MARCO BORRIELLO

Marco Borriello: Belen e il desiderio di un figlio

Marco Borriello ha trovato la serenità con la sua vita da single a Ibiza ma al Corriere della Sera ha svelato che il suo più grande desiderio sia quello di avere un figlio. Al momento l’ex calciatore non ha trovato ancora la donna giusta per lui e al Corriere della Sera ha svelato in prima persona che la sua storia “più importante” sarebbe stata quella con la showgirl Belen Rodriguez (con cui ha mantenuto un rapporto d’amicizia). In futuro l’ex calciatore troverà la persona giusta per lui?

“Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante”, ha ammesso lui stesso al Corriere della Sera.

