Il mondo di MasterChef è sotto shock per la scomparsa di Jock Zonfrillo, ex concorrente e giudice del programma.

Lo chef Jock Zonfrillo, diventato uno dei giudici di MasterChef Australia, è prematuramente scomparso. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della sua morte ma la sua famiglia ha fatto sapere in un comunicato condiviso via social:

“Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremmo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri”. Per rispetto nei confronti della sua scomparsa il programma tv è stato temporaneamente sospeso.

Jock Zonfrillo è morto: il lutto

I fan di MasterChef sono in lutto per la scomparsa di Jock Zonfrillo, il giudice di origini scozzesi dell’edizione australiana del programma tv. Al momento non sono emersi dettagli sulle cause della morte del cuoco ma in passato lui stesso aveva rivelato di esser stato dipendente da eroina e aveva anche ammesso che sarebbe stato l’amore per il cibo a salvarlo.

“Il cibo mi ha salvato la vita. L’unico modo per uscire dalla dipendenza è avere qualcosa di più avvincente delle droga e per me era il cibo e la cucina”, aveva confessato (stando a quanto riporta Fanpage). In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno ricordando e omaggiando attraverso i social.

