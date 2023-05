Kate Middleton ha incontrato sudditi ed ammiratori all’Aberfan Memorial Garden e un bambino ha finito per sottrarle la borsa.

Kate Middleton ha sfilato con gli altri membri della famiglia Reale all’Aberfan Memorial Garden in occasione di una commemorazione pubblica e, come di consueto, si è avvicinata ad alcuni sudditi rimasti dietro le transenne ad attenderla. Kate si è avvicinata in particolar modo ad una madre con un bambino e il piccolo, incuriosito dalla borsa griffata della duchessa, ha fatto di tutto per averla nelle sue mani e portarla alla bocca. La madre del bambino, in imbarazzo, ha cercato di restituire l’oggetto alla moglie di William, che ha sorriso senza scomporsi.

Kate Middleton

Kate Middleton: la borsa e il bambino

Kate Middleton è riuscita a mantenere il suo aplomb anche quando, all’Aberfan Memorial Garden, un bambino di appena un anno ha preso la sua borsetta e l’ha portata alla bocca difronte alle persone incuriosite e alle telecamere. Kate era difronte al celebre parco pubblico per una commemorazione a cui hanno preso parte anche gli altri membri della famiglia Reale e la prossima occasione pubblica in cui vi sarà modo di vederla in pubblico sarà senza dubbio la cerimonia d’incoronazione di suo suocero Re Carlo (che si terrà il prossimo 6 maggio).

Riproduzione riservata © 2023 - DG