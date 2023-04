Ecco dove vedere l’incoronazione di Re Carlo in diretta streaming e in TV per non perdersi neanche un momento della cerimonia.

Se non siete tra i pochissimi fortunati che sabato 6 maggio 2023 assisteranno dal vivo alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III non vi preoccupate, potrete comunque guardare comodamente dal divano di casa vostra o, se siete in giro, da qualsiasi altro posto grazie alla diretta streaming. L’evento è di tale importanza che verrà trasmesso in tutto il mondo, non solo nel Regno Unito, e non mancherà quindi neppure la diretta televisiva in Italia.

Dove vedere l’incoronazione di Re Carlo in streaming e in TV

Dove si può quindi vedere l’incoronazione del Re Carlo in TV e in diretta? Su Rai 1 l’evento sarà seguito in diretta a partire dalle ore 11.45 e fino alle ore 15.30 (con una pausa solamente alle 13.30 per la messa in onda del Tg1).

Re Carlo d’Inghilterra

Sono inoltre previste edizioni speciali anche del Tg5, del TgLa7 e di SkyTg24 proprio dedicati al momento in cui il Re Carlo III verrà incoronato, come da tradizione, all’interno dell’Abbazia di Westminster.

Ma è possibile seguire la cerimonia di incoronazione di Re Carlo in diretta streaming? Ovviamente sì. Come per tutti i programmi che arricchiscono il palinsesto dei canali Rai, anche questo evento è trasmesso sulla piattaforma on demand RaiPlay, a cui si può accedere in maniera del tutto gratuita da qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet: smart TV, computer, smartphone e tablet.

Inoltre la diretta streaming dell’incoronazione di Re Carlo III sarà assicurata anche da SkyGo, la piattaforma per gli abbonati Sky, ma anche dai vari siti e piattaforme on demand di tutti i canali televisivi italiani che sabato 6 maggio 2023 trasmettono in diretto questo importante e tanto atteso (non solo nel Regno Unito) evento storico.

