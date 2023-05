Giovedì 4 maggio 2023 sono stati rilasciati su Netflix gli episodi della prima stagione ma La Regina Carlotta 2 si farà?

Una delle serie TV di Netflix che hanno avuto il maggiore di successo negli ultimi anni è senza dubbio Bridgerton. L’universo di questo mondo nato dalla fantasia di Shonda Rhimes si è allargato con lo spinoff La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, i cui episodi sono arrivati sulla piattaforma streaming lo scorso giovedì 4 maggio. Come era facile immaginare, anche questa serie TV ha avuto un successo immediato e sono in tanti ora a domandarsi e La Regina Carlotta 2 ci sarà oppure no. Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

La Regina Carlotta 2 si farà?

Non possiamo dare immediatamente belle notizia ai fan della serie TV spinoff di Bridgerton: La Regina Carlotta 2 non si sa ancora se si farà o meno. Ma ci sono buone ragioni per poter sperare di vedere le nuove puntate. E proprio dell’eventuale seconda stagione ne ha parlato anche Shonda Rhimes.

Bridgerton 2

“Ci sono state domande, ma non ne sto ancora discutendo. Potrei vivere per sempre con Charlotte e George, ma abbiamo raccontato una storia molto precisa, con un finale definito che credo sia la perfetta chiusura di questo complicato” ha spiegato la creatrice della serie TV intervista ai microfoni di Deadline. Insomma, anche se è difficile, è possibile che una seconda stagione arrivi.

La Regia Carlotta: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della giovane Regina Carlotta è India Amarteifio mentre il giovane Re Giorgio III sarà impersonato da Corey Mylchreest. Nel cast della serie TV troveremo poi anche Arsema Thomas nei panni della giovane Lady Danbury.

E Golda Rosheuvel? Ci sarà anche lei. Non sarà la protagonista principale ma l’attrice la vedremo comunque nei panni della versione adulta della regina Carlotta che abbiamo imparato a conoscere e amare nelle due stagioni di Bridgerton.

