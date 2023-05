Ecco dove vedere l’Eurovision 2023 in streaming e in TV per non perdersi nessuna esibizione dei vari cantanti.

Martedì 9 maggio 2023 inizia l’Eurovision 2023 che vede l’Italia essere rappresentata da Marco Mengoni e dalla sua Due vite, la canzone con cui ha vinto al Festival di Sanremo 2023. L’evento si sviluppa in tre serate: martedì 9 maggio va in scena la prima semifinale, giovedì 11 maggio la seconda semifinale, sabato 13 maggio è invece il giorno della finalissima nella quale scopriremo anche il nome del vincitore di questa edizione. Vediamo ora dove vedere l’Eurovision 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere l’Eurovision 2023 in streaming e in TV

Ovviamente non può mancare la copertura televisiva di un evento così importante e così tanto seguito come lo è l’Eurovision Song Contest: le Tv di tutta Europa trasmetteranno in diretta TV la più importante kermesse musicale del vecchio continente.

Eurovision Song Contest 2023

Ma dove si può vedere l’Eurovision 2023 in TV? Sono i canali Rai a trasmettere in diretta l’evento. Le due semifinali si possono vedere in prima serata, a partire dalle ore 21.00, su Rai 2. Invece, la finale dell’Eurovision 2023 in diretta TV è trasmessa come sempre dalla rete ammiraglia della Rai, ovviamente Rai 1 con il commento di Mara Maionchi e di Gabriele Corsi.

E dove si può vedere l’Eurovision 2023 in streaming e in diretta? Ovviamente su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai (completamente gratuita) a cui si può accedere da computer, Smart TV, smartphone e tablet o tramite l’apposita App oppure collegandosi semplicemente al sito.

Inoltre, l’Eurovision in diretta streaming è trasmesso anche dal canale YouTube dell’evento, con ovviamente la conduzione in lingua originale. E poi non mancano le dirette radio, per quanto riguarda l’Italia è Rai Radio 2 a trasmetterlo in diretta.

