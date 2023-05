È il Paese vincitore l’anno precedente a ospitare la nuova edizione, con la guerra in Ucraina per l’Eurovision 2023 la location è cambiata.

La scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest è stata vinta dalla Kalush Orchestra con la loro canzone intitolata Stefania. A causa della guerra che si sta combattendo in Ucraina, quest’anno non è però stato ovviamente possibile seguire la tradizione, che vuole che sia la nazione dell’artista o del gruppo vincitore l’anno precedente a ospitare la nuova edizione, gli organizzatori hanno così dovuto trovare una nuova location per l’Eurovision 2023. Ecco allora dove si esibiranno tutti gli artisti in gara tra cui Marco Mengoni, vincitore con il brano Due vite del Festival di Sanremo 2023.

Eurovision 2023: la location

E’ l’Inghilterra a ospitare l’Eurovision 2023: la location da dove i vari cantanti e i gruppo si esibiscono è la Liverpool Arena che, come è facile intuire dal nome, si trova proprio a Liverpool. Inaugurata nel 2008, in questi anni ha ospitato numerosi concerti, spettacoli comici e anche alcuni eventi sportivi. Al suo interno può ospitare fino a 12.000 spettatori ed è stato scelto come impianto per le tre serate (le semifinali di martedì 9 e giovedì 11 maggio, oltre che per la finale di sabato 13 maggio 2023) dell’Eurovision Song Contest.

Eurovision 2023

Non è la prima volta che l’Eurovision è ospitato dalla Gran Bretagna ma è la prima volta che viene scelta Liverpool come città ospitante dell’evento: in precedenza si è tenuto per tre edizioni a Londra, una a Edimburgo in Scozia, una a Brighton, una a Harrogate, una a Birmingham nel 1998: fino a quest’anno era stata l’ultima volta che l’Eurovision si era tenuto in Gran Bretagna.

Eurovison in Italia

Ricordiamo che la precedente edizione si era svolta in Italia, per la precisione a Torino. In totale tre edizioni dell’Eurovision sono state nel nostro Paese: nel 1965 a Napoli, nel 1991 a Roma e nel 2022 per l’appunto a Torino.

