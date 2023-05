Ci saranno delle novità in vista del GF Vip 8. La prossima edizione del reality potrebbe vedere dei cambiamenti tra cast e durata.

Il GF Vip si è concluso da circa due mesi tra mille polemiche e discussioni ma già si pensa alla prossima edizione. Cosa riserverà l’edizione numero otto del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini aveva detto di non aver ancora parlato con chi di dovere ma dalle primissime indiscrezioni sembra proprio che ci saranno dei cambiamenti, nel cast e anche nella durata del programma.

GF Vip, come sarà la prossima edizione: le novità

Alfonso Signorini

Secondo quanto si apprende da Fanpage che cita “fonti ben informate”, nella prossima stagione del GF ci saranno delle modifiche. “Si va nella direzione di una modalità mista, personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti”, si legge.

“Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrasto due mondi, avere novità e tradizione. Le ragioni di questa scelta sarebbero le storie che ognuno porta nel programma: storia personale interessante entri, storia debole o inesistente stai a casa. Quello che vince, che attira il pubblico, è il meccanismo duro e tutto in diretta del GF, in onda da 23 anni, non tanto il discorso Vip o Nip”.

La questione legata ai personaggi conosciuti e non famosi dipende non da questioni di budget ma da una scelta ben precisa: “Il problema di centellinare i Vip non sarebbe il budget, come tanti commentatori credono, ma il fatto che personaggi disposti a mettersi in gioco davvero, in diretta 24 ore su 24 per settimane e settimane sono sempre meno. Quindi ben vengano le dinamiche autentiche tra ragazzi sconosciuti e celebrità”.

A questo punto non resta che attendere aggiornamenti ufficiali.

