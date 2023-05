Ecco tutti i cantanti dell’Eurovision 2023 e il programma della prima delle due semifinali di martedì 9 maggio 2023.

Martedì 9 maggio è il giorno della prima semifinale dell’Eurovision 2023: sono quindici gli artisti che vedremo esibirsi nel corso della serata, vediamo allora qual è l’ordine in cui i cantanti si esibiranno sul palco di questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Eurovision 2023: la scaletta dei cantanti di martedì 9 maggio

Ecco qual è l’ordine con cui si esibiranno vari cantanti nella prima semifinale dell’Eurovision 2023 in programma martedì 9 maggio 2023:

Norvegia: Alessandra – Queen of kings

Malta: The Busker – Dance (Our own party)

Serbia: Luke Black – Namo mi se spava

Lettonia: Sudden Lights – Aijā

Portogallo: Mimicat – Ai coração

Irlanda: Wild Youth – We are one

Croazia: Let 3 – Mama šč!

Svizzera: Remo Forrer – Watergun

Isreale: Noa Kirel – Unicorn

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna

Svezia: Loreen – Tattoo

Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more

Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown

Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight

Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

Eurovision 2023: i cantanti

I quindici artisti che vedremo nella prima puntata dell’Eurovision 2023 sono solamente una piccola parte di tutti quelli che vedremo esibirsi. Altri quindici saliranno sul palco nella seconda semifinale, quella di giovedì 11 maggio. Direttamente in finale ci sono poi i cosiddetti “Big Five”, ovvero gli artisti di Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Anche Marco Mengoni, quindi, inizierà l’Eurovision 2023 direttamente dalla finale. Ecco tutti i cantanti:

Reiley – Breaking My Heart (Danimarca)

Brunette – Future Lover (Armenia)

Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On) (Romania)

Alika – Bridges (Estonia)

Gustaph – Because of You (Belgio)

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart (Cipro)

Diljá – Power (Islanda)

Victor Vernicos – What They Say (Grecia)

Blanka – Solo (Polonia)

Joker Out – Carpe diem (Slovenia)

Iru – Echo (Georgia)

Piqued Jacks – Like an Animal (San Marino)

Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar? (Austria)

Albina & Familja Kelmendi – Duje (Albania)

Monika Linkytė – Stay (Lituania)

Voyager – Promise (Australia)

La Zarra – Évidemment (Francia)

Marco Mengoni – Due vite (Italia)

Blanca Paloma – Eaea (Spagna)

Lord of the Lost – Blood & Glitter (Germania)

Tvorchi – Heart of Steel (Ucraina)

Mae Muller – I Wrote a Song (Regno Unito)

