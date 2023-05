Ecco quali sono le location di Non odiare, film premiato al Festival di Venezia con protagonista Alessandro Gassmann.

Non odiare è stato uno dei film protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, dove è stato presentando in anteprima ricevendo ottimi riscontri da parte della critica ma anche del critica (e ha vinto anche diversi premi). La pellicola è diretta da Mauro Mancini e racconta la storia di un chirurgo di origine ebraica, figlio di un superstite dell’olocausto, che si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente stradale che, sul petto, ha il tatuaggio di una svastica. Il chirurgo decide di non soccorrerlo ma verrò roso dai sensi di colpa. Vediamo ora quali sono le location di Non odiare.

Non odiare: le location del film

La storia raccontata in Non odiare è basata su un vero fatto di cronaca, accaduto nel 2010 in Germania. Il film di Mauro Mancini è però ambientato in Italia e anche i luoghi dove è stato girato sono tutti nel nostro Paese. Tra le location di Non odiare ce n’è anche una davvero molto particolare: la sinagoga di Trieste.

E’ stata la prima volta che la sinagoga di Trieste ha aperto le proprie porte a una troupe cinematografica. Il capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia è inoltre la città che ha ospitato le riprese di tutte le scende della pellicola ed è quella in cui è ambientato il film.

Non odiare: il cast del film

Ma chi sono i protagonisti di Non odiare? A vestire i panni del protagonista principale, il chirurgo ebreo Simone Segre è Alessandro Gassmann. Nel cast del ilm troviamo poi Cosimo Fusco, che interpreta il ruolo del padre del protagonista.

Tra i personaggi principali ci sono poi Marica, Marcello e il piccolo Paolo, che sono interpretati rispettivamente da Sara Serraiocco, Luka Zunic e Lorenzo Buonora. Nel cast del film sono inoltre presenti Lorenzo Acquaviva, Antonio Scarpa, Gabriele Sangrigoli e Paolo Giovannucci.

