Eleonora Daniele ha confessato per la prima volta di esser stata considerata un “brutto anatroccolo” quando andava a scuola.

Eleonora Daniele ha svelato per la prima volta al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla sua forma fisica e ha anche ammesso quanto la bellezza abbia contato nella sua vita. La conduttrice (che un tempo lavorava come impiegata di banca e che partecipò al Grande Fratello) ha svelato che sarebbe stata considerata un brutto anatroccolo durante gli anni della scuola, e ha ammesso:

“Venivo spesso presa in giro per il mio corpo. Ero molto magra, a volte mi mettevo addirittura due paia di pantaloni per sembrare più grassa: una tuta nera sotto i jeans per avere qualche forma in più. Poi mi coprivo le braccia, magrissime. Insomma, mi vergognavo. Non bastasse, anche che i ragazzi mi chiamavano Olivia o ‘alicetta’… mi dicevano che le mie sorelle, che hanno dieci anni più di me, erano belle e io no. Insomma, davvero, sono stata considerata per anni come una delle più bruttine della scuola”.

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele brutto anatroccolo: la confessione

Eleonora Daniele ha rivelato di aver sofferto della sindrome del “brutto anatroccolo” e ha anche ammesso che, durante gli anni della scuola, in molti l’avrebbero presa in giro per il suo aspetto fisico e per la sua eccessiva magrezza. Tutto si sarebbe risolto durante l’adolescenza, quando la conduttrice si sarebbe resa conto di aver iniziato a fiorire anche fisicamente.

“Durante l’adolescenza qualcuno aveva cominciato a portarmi timidamente una mimosa il giorno della festa delle donna, ma non erano mai quelli che piacevano a me: con loro non avevo speranze”, ha confessato il volto tv, che oggi ha trovato la felicità accanto a suo marito Giulio Tassoni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG