Andrea Delogu ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sulla fine della sua unione con Francesco Montanari.

Nel 2020 Andrea Delogu si è separata da suo marito Francesco Montanari e per la prima volta al Corriere della Sera ha svelato che, in quel momento per lei così difficile, avrebbe trovato il sostegno dell’amico e collega Stefano De Martino (a sua volta reduce, all’epoca, dalla sua separazione da Belen).

“Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me“, ha confessato la conduttrice.

Andrea Delogu

Andrea Delogu: il rapporto con Stefano De Martino

Andrea Delogu e Stefano De Martino hanno smentito le voci in merito alla loro presunta relazione sentimentale ma la conduttrice ha ammesso di considerare il conduttore un buon amico e di averlo avuto accanto a seguito della sua separazione da Francesco Montanari. Lei e l’attore sono stati legati per 5 anni e, con enorme dolore, hanno messo fine alla loro storia quando hanno compreso che essa non sarebbe potuta andare avanti.

“Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere“, ha confessato la conduttrice in merito alla fine della sua storia con l’attore, con cui era convolata a nozze nel 2016.

