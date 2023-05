Fedez ha confessato ai fan di esser stato costretto a far riaprire la cicatrice a lui rimasta dopo l’intervento subito al pancreas un anno fa.

Fedez in queste ore si è confessato con i fan dei social e per la prima volta ha svelato che i dottori avrebbero riaperto la sua cicatrice sulla pancia per risolvere una problematica prettamente estetica.

“Ciao a tutti, io sono molto felice, oggi tolgo dei punti. Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia perché durante l’operazione si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Mi sono fatto sistemare la cicatrice, oggi tolgo i punti, una cosa estetica, niente di più”, ha confessato il rapper.

Fedez: la cicatrice riaperta

Un anno fa Fedez si è trovato a vivere la prova più difficile della sua vita quando ha scoperto di avere una rara forma di tumore al pancreas e, per questo, ha subito un delicato intervento. A un anno di distanza dalla drammatica vicenda il rapper ha deciso di sottoporsi a un altro intervento e di far riaprire la sua cicatrice per “sistemare” alcuni difetti estetici sorti a seguito dell’operazione.

Tutto si sarebbe risolto per il meglio e, ora che ha tolto di nuovo i punti, il rapper potrà tornare a condurre la sua vita di sempre. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita al fianco di Chiara Ferragni con cui, da alcune settimane, si vocifera che sia in atto una presunta crisi. Sarà vero? I due al momento non hanno proferito parola in merito alla vicenda.

