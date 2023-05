Annuncio a sorpresa della ex tennista Serena Williams che al Met Gala si è mostrata in dolce attesa. Per lei è il secondo figlio.

Mamma bis. Serena Williams, storica icona del tennis femminile, ha annunciato a modo suo, come una vera star, di essere incinta per la seconda volta a sei anni di distanza dall’arrivo della primogenita Alexis Olympia Ohanian Jr. La notizia è stata data in occasione del Met Gala con tanto di pancione in evidenza e messaggio sui social.

Serena Williams è incinta: il dolce annuncio

Serena Williams

Presentatasi davanti ai fotografi del Met Gala con un abito firmato e con pancione in vista, la Williams ha stupito tutti con quello che è stato l’annuncio della sua seconda gravidanza a sei anni di distanza dalla prima.

Sui social, la ex campionessa del tennis ha scritto con una foto che la vedeva accanto al marito Alexis Ohanian: “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala”. Il riferimento è, appunto, alla presenza del bebè “in pancia”.

In passato la stessa ex regina del tennis aveva detto a proposito della volontà di allargare la famiglia: “Nell’ultimo anno, io e Alexis abbiamo cercato di avere un altro figlio, e di recente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno messo a mio agio e mi hanno fatto capire che siamo pronti, possiamo allargare la nostra famiglia. Sicuramente non voglio essere un’atleta incinta. O uno o l’altro. Non ho mai voluto dover scegliere tra il tennis e una famiglia. Non credo sia giusto”.

Ora, invece, ecco appunto il secondo piccolo in arrivo a distanza di sei anni dalla prima volta.

Di seguito anche il post della leggenda del tennis su Instagram:

