Secondo indiscrezioni Chiara Ferragni e Fedez sarebbero riusciti a trovare un accordo particolare durante la loro presunta crisi.

Per settimane Chiara Ferragni e Fedez non si sono mostrati insieme dopo il Festival di Sanremo e la vicenda ha fatto sì che sui social si avvicendassero voci su una loro presunta crisi. I due hanno smentito pubblicamente la vicenda ma, secondo il settimanale Oggi, dietro l’apparente tregua tra i due si celerebbe una particolare condizione che il rapper avrebbe imposto alla celebre imprenditrice digitale. “Lei deve limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”, ha fatto sapere il settimanale Oggi.

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Ferragni: l’accordo dopo la crisi

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a mostrarsi sereni e uniti dopo le lunghe settimane in cui entrambi, reduci dal Festival di Sanremo, avevano smesso di mostrarsi insieme via social. Il rapper ha in seguito chiarito di essersi preso una pausa per via di un farmaco che gli avrebbe causato forti effetti collaterali (come la balbuzie) e ha ribadito il suo amore per la moglie, che non avrebbe mai smesso di supportarlo. A seguito dei fatti i due si sono concessi una vacanza di famiglia a Dubai, ma in molti credono che il soggiorno sia stato una sorta di “copertura” per nascondere la crisi ai fan.

