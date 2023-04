Amano la privacy ma questa volta Giorgia ha rivelato qualche dettagli insolito della sua vita privata con Emanuel Lo.

Una coppia speciale con un feeling particolare. Parliamo di Giorgia e Emanuel Lo, molto riservati ma anche piuttosto chiacchierati nell’ultimo periodo vista la recente partecipazione della cantante a Sanremo e il ruolo di maestro ad Amici di Maria De Filippi del coreografo. La donna ha parlato in una recente intervista al podcast The Bsmt anche delle “abitudini” casalinghe di coppia.

Giorgia e le abitudini “casalinghe” con Emanuel Lo

Giorgia

Molto divertente il racconto inedito della cantante che facendo riferimento ad un suo recente impegno che l’ha portata lontana da casa per qualche tempo, ha spiegato come si aspetta di ritrovare la dimora e ha svelato anche come funzionano le cose tra le mura domestiche col suo Emanuel.

“Lo vedi che c’è qualcosa di ancestrale, voi (uomini ndr) siete fatti in un modo noi in un altro, lui dice ‘ah ma vuoi fare tutto tu’. No. Io replico ‘è che quando le fai tu le fai male’. Allora lui mi dice, ‘no a te non piace come lo faccio’, ma non è che a me non piace, però se io apro la lavastoviglie e ci trovo una penna vuol dire che non l’hai fatta bene e allora la faccio io”.

Da qui la frase ironica su cosa farà non appena tornata a casa: “Io in questi giorni sono stata fuori casa dove ho parlato di musica e io torno lì e divento badante, casalinga arriverò e troverò un casino ci saranno i gatti che mi diranno ‘aiutace che non c’hanno dato niente da mangiare’ e loro che si sentiranno fighissimi e la casa sarà un casino e mi dovrò subito rimettere a regime”, ha detto Giorgia con ironia ma, come pare comprensibile a chi vive situazioni simili, con una bella dose di verità.

Di seguito anche alcune delle parole della cantante condivise sul profilo TIk Tok di BSMT:

Riproduzione riservata © 2023 - DG