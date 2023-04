Scatto social tenerissimo per Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che si sono fatti immortalare insieme a Cesare Augusto.

Prima o poi doveva arrivare la foto dei nonni insieme: stiamo parlando di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti “a rapporto” dal piccolo Cesare. In queste ore, infatti, la showgirl ha condiviso uno scatto dolcissimo in compagnia dell’ex marito con in braccio il neo arrivato, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: prima foto insieme da nonni

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker

Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il piccolo Cesare Augusto, non è soltanto la gioia più grande di mamma e papà, ma anche, evidentemente dei suoi nonni. Se nei giorni scorsi avevamo visto la Hunziker accogliere in casa il piccolo, oggi la showgirl ha mostrato quella che crediamo sia la prima foto da “nonni” sua e di Eros Ramazzotti.

Ebbene sì, perché la bella Michelle ha condiviso su Instagram un post che la vede protagonista con l’ex marito che tiene in braccio il nipotino da poco arrivato. Il tutto è stato reso un mix di tenerezza e ironia. Nonno Eros ha in braccio il bambino mentre nella didascalia che accompagna lo scatto si legge: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama, i nonni corrono”.

Nei commenti al contenuto pubblicato dalla donna si possono vedere tantissimi messaggi d’affetto per il bambino ma soprattutto parole al miele per i due ex compagni. “Siete bellissimi”, “Anche se non tornerete insieme vi amiamo”, ha scritto qualche utente.

Di seguito il tenero scatto dei neo nonni pubblicato dalla showgirl:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG