Curioso siparietto social con Francesco Chiofalo protagonista. Ecco il suo assistente che ha delle regole ben precise per lavorare con lui.

Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan parlando di un momento negativo che sta vivendo, Francesco Chiofalo è tornato ad essere attivo sui social e a mostrare colui che è diventato di recente suo assistente. L’uomo si chiama Christian e la storia che condivide con Lenticchio è speciale, così come “speciali” sono le regole che deve rispettare per collaborare con lui…

Francesco Chiofalo e le regole per il suo assistente

FRANCESCO CHIOFALO

Attraverso alcune recenti divertenti stories su Instagram, come detto, Chiofalo ha presentato a tutti il suoi assistente di nome Christian. Dopo averlo mostrato ai fan, ecco la spiegazione su come sia nato il loro rapporto. Prima, però, alcune particolari regole svelate sulla loro collaborazione: “Cosa devo fare per lavorare con te? Non guardare le donne, non devo mettere loro il ‘segui’ su Instagram e non devo provarci”, ha raccontato il ragazzo.

A rincarare la dose lo stesso Lenticchio: “Quando lavori con me, le donne non esistono”.

Poi, Chiofalo ha spiegato: “A me e Christian ci accomunano tante cose. Guardate che cicatrice ha. Io e lui eravamo compagni di stanza in ospedale quando mi hanno operato per il tumore al cervello. Pure lui ha avuto lo stesso intervento. Ce la siamo passata veramente brutta: un periodo terrificante in cui ci siamo dati una mano a vicenda. L’ho fatto venire a lavorare con me per il forte legame che abbiamo”.

“La cosa più importante è che mi servivano i soldi”, ha ironizzato dal canto suo Christian. “Ecco, è rimasto senza un euro. E quindi ho deciso di dargli una mano chiamandolo a lavorare con me”, ha replicato ironico Francesco.

Alla fine delle stories, anche i ringraziamenti di Christian e una certa emozione di Chiofalo nel sentire come l’amico e assistente sia molto legato a lui.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del volto noto della tv:

Riproduzione riservata © 2023 - DG