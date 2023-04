Qualche critica a Elena Santarelli da parte di utenti social che si sono visti rispondere in modo molto diretto dalla showgirl.

Quando ci si mostra troppo non va bene, quando lo si fa poco, idem. Si sa, il mondo dei social riserva critiche a tutti e, spesso, anche senza motivo. L’ultima vittima illustre è stata Elena Santarelli che ha deciso di rispondere in modo molto diretto a chi l’aveva accusata di non passare molto tempo con i propri figli.

Elena Santarelli, la risposta agli haters

Elena Santarelli

Come detto, nelle scorse ore, la Santarelli è stata presa di mira da qualche haters sui social. Il motivo? Secondo alcuni, la donna non trascorreva molto tempo con i figli, probabilmente perché troppo impegnata in altre questioni, anche lavorative.

La moglie dell’ex calciatore Corradi, però, ha voluto replicare a tono e lo ha fatto, rigorosamente, in modo pubblico: “A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli…”, ha esordito in una storia Instagram la donna.

“I miei figli anche ieri erano con me. Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”.

Insomma, la showgirl e attrice ha dimostrato a chi la accusava che, in realtà, anche se lei non si mostra spesso in compagnia dei suoi ragazzi, le cose sono ben diverse. Non solo. Il messaggio della bella Elena conferma la volontà di non mostrare per forza tutto della propria quotidianità al mondo social e di voler tenere i migliori momenti per sé.

Un bel messaggio quindi in risposta agli haters che, per una volta, sono stati messi a tacere.

Di seguito anche un post Instagram recente della donna che nei suoi contenuti pubblica spesso foto di sé e del compagno e solo raramente, appunto, dei figli:

