Tensione ad Amici con un duro confronto che ha portato ad una drastica decisione della produzione e all’intervento di un professionista.

Daytime di Amici di Maria De Filippi piuttosto infuocato. Protagoniste Isobel e Benedetta con quest’ultima che ha avuto comportamenti e parole infelici sulla compagna ballerina e, successivamente, ha portato la produzione a prendere una decisione drastica in vista del Serale.

Amici, alta tensione tra Isobel e Benedetta: cosa è successo

Maria De Filippi

Il daytime di Amici di oggi si è aperto con un dialogo tra Benedetta, Cricca, Aaron e Maddalena che hanno parlato di Isobel. In modo particolare sono le parole di Benedetta a colpire.

“Secondo me è egoista. Poi mi ci becco, lo faccio con tutti, è vero, ma anche con lei… Lo so che lei ha altre ‘tradizioni’ diverse e abitudini. Quando mette la musica e noi stiamo mangiando non la sopporto. L’altro giorno stavo sul divano e lei mi fa ‘Amore devo provare il tip tap'”.

Le frasi della ragazza sono state rese pubbliche con l’evidente e ipotizzabile triste reazione di Isobel: “Sinceramente mi aspettavo questo da lei. Ultimamente ho sentito tante cose che ha detto. Lei sembra carina ma… Egoista è una cosa bella? Davanti sei sempre carina, ‘amore amore’ ma alle spalle… Non mi hai mai detto queste cose in faccia”.

Anche Angelina ha sostenuto la tesi di Isobel: “In questo video traspare rancore verso una persona che non può difendersi”.

A quel punto Isobel ha iniziato a piangere e subito dopo è intervenuta Maria De Filippi per aggiornare i ragazzi di una decisione della produzione.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con parte di quanto accaduto:

ISOBEL SMASCHERANDO MA FALSITÁ DI BENEDETTA#amici22 pic.twitter.com/f02LIlAcpe — marti || isobel’s gf (@akamrskinnear) April 27, 2023

La scelta della produzione

Simone Nolasco, ballerino professionista, ha parlato di una situazione notata in settimana tra Isobel e Bendetta: “Ho notato una rigidità di Benedetta nel tango con Isobel. Anche in alcuni passi facili, mi è sembrato che Benedetta sbagliasse di proposito alcuni passaggi per renderli più difficili”.

Una sensazione, quasi un’accusa, che ha obbligato la produzione ad annullare il guanto di sfida di cui si parlava tra Mattia e Isobel a causa di questa disparità di comportamento di Benedetta che, a suo modo di vedere, non aveva intenzione di fare un torto a Isobel.

