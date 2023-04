Il noto ballerino e ora giudice di Amici Giuseppe Giofrè si racconta tra privato e futuro svelando anche alcuni suoi desideri.

Lo abbiamo visto crescere nella scuola di Amici e poi diventare un importante ballerino. Ora Giuseppe Giofrè è tornato in un certo senso “a casa” vestendo i panni di giudice del programma di Maria De Filippi. Nel corso di una recente intervista a Vanity Fair, l’artista della danza ha parlato non solo di lavoro ma anche della sua vita privata.

Giuseppe Giofrè: il compagno ideale e la voglia di famiglia

Dopo aver parlato del programma di Amici, del rapporto con Maria De Filippi e delle sue collaborazioni anche con Jennifer Lopez e Britney Spears, Giofrè ha avuto modo di raccontare anche alcuni aspetti del suo privato.

Parlando di compagni e di persone al suo fianco, il ballerino ha detto di essere single e ho ha aggiunto: “Se ho una tipologia di persone che preferisco? Non mi attrae il bellissimo, non bado poi molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me”. “Ma con i muscoli? Ma no. Perché precludersi delle opportunità? Sono aperto”.

Nei suoi pensieri anche la voglia di fare una famiglia, magari non subito: “Prima bisogna trovare la persona giusta. Poi inizieremo con dei cani, che amo molto…”. E sul discorso figli: “Se ne vorrei? Sì, mi piacerebbe”.

Tornando al lavoro un pensiero: “Se vorrei una carriera alla Stefano De Martino? Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”.

Di seguito un recente post Instagram del ballerino:

