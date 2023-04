Emozioni e lacrime in studio a Uomini e Donne: in modo, forse, inatteso, una coppia ha lasciato il programma. Di chi si tratta.

Sebbene molto spesso nel pomeriggio di Uomini e Donne siano maggiori i momenti polemici e di discussione, ogni tanto, va detto, arrivano anche le belle notizie. In particolare nel corso della recente puntata andata in onda, una coppia del trono over ha lasciato il programma lasciando tutti senza parole e molto emozionati. Sono stati Silvia e Sabino a sorprendere tutti con un doppio gesto importante prima di dire “addio” alla trasmissione.

Uomini e Donne, Silvia e Sabino lasciano il programma: le reazioni

Maria De Filippi

Davanti agli occhi attenti di Maria De Filippi, nello studio di Uomini e Donne la coppia formata da Silvia e Sabino ha deciso di lasciare il programma. I due si sono seduti uno davanti all’altra e, con la stessa idea, hanno compiuto un gesto reciproco molto dolce.

L’uomo ha regalato tre rose alla dama e le ha chiesto di uscire con lui. Lei, allo stesso modo, ha fatto portare in studio due fogli contenenti i biglietti aerei per raggiungere il suo cavaliere.

“Maria, mi sono fatta anche due calcoli. Ho preso più di sessanta volte il treno per venire qui. Un qualcosa di oltre 40 mila km per venire in studio. Quindi forse è il caso che prenda l’aereo”. Il riferimento è appunto ai biglietti per andare da Torino, dove abita, a Bari, evidentemente città del suo cavaliere.

In studio grande emozione e lacrime con gli opinionisti Gianni e Tina molto felici nonostante l’astio che c’era stato in passato con Silvia. Gemma, altra dama, addirittura in lacrime per il momento molto dolce.

Di seguito il post Instagram della trasmissione con l’uscita dei due protagonisti del trono over:

