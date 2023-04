Momento di crisi all’Isola dei Famosi tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il confronto tra i due ha generato un po’ di tensione.

L’Isola dei Famosi è iniziata col botto e tra i personaggi sicuramente più in vista di questa edizione ci sono Alessandro Cecchi Paone e il suo giovane fidanzato Simone Antolini. Nelle ultime ore, tra loro c’è stata un po’ di tensione con un confronto che ha visto il noto conduttore rispondere in modo un po’ troppo forte.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: crisi all’Isola?

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Nel corso di un estratto di quanto accaduto nelle scorse ore sull’Isola pubblicato anche dal profilo Instagram del programma, è stato possibile vedere un momento di crisi personale e anche di coppia tra Cecchi Paone e Antolini.

A parlare per primo è stato il giovane Simone: “Quando non riesco a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, avrei bisogno di una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo trovo”.

Perentoria la risposta del presentatore: “Trovatene un altro, se non sono capace ci vuole uno che lo sia”.

E ancora: “Io ho bisogno di quella persona, ad oggi non la sento quella persona vicina”. E in risposta: “Io sono sempre lo stesso, sei tu che sei fuori fase”

Fortunatamente, poi, le cose sembrano essersi risolte: “Ho avuto un crollo, derivato dalla permanenza sull’Isola ma anche dal mio percorso interiore. Sto facendo un percorso”, il commento di Antolini.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il dialogo tra i due:

