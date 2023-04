Sempre impegnato nel suo tour musicale, Eros Ramazzotti non dimentica però sua figlia Aurora Ramazzotti e la conferma arriva da una recente storia Instagram della giovane showgirl e neo mamma che ha mostrato la sorpresa che le è arrivata proprio da suo padre in queste ore…

Nelle ultime giornate, Aurora è tornata a pubblicare e condividere tanti contenuti suoi social raccontando come procede la sua nuova vita da mamma dopo aver dato alla luce il piccolo Cesare Augusto. Nei suoi scatti e racconti si vedono spesso il compagno Goffredo e anche nonna Michelle. Meno, invece, nonno Eros.

Il cantante è impegnato nel tour ma, come vi abbiamo anticipato, non dimentica certo sua figlia e, ne siamo certi, anche suo nipotino. Ecco, infatti, che la bella Auri ha ricevuto e mostrato con orgoglio un regalo dolcissimo ricevuto dal padre. Dolcissimo nel vero senso della parola dato che, a quanto pare, si tratta di una torta. “Mi pensa nei suoi viaggi”, ha scritto la ragazza mostrando la confezione con la scritto Original Sacher Torte.

Insomma, l’artista sa il fatto suo in tema regali e, a quanto pare, conosce benissimo anche i segreti culinari e le preferenze della figlia. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti da parte della Ramazzotti con qualche feedback sul dono ricevuto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della neo mamma:

View this post on Instagram

