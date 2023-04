Foto e messaggio di grande gioia per Elettra Lamborghini che sui social mostra con orgoglio una forma fisica invidiabile.

Sempre piuttosto attiva sui social e impegnata, Elettra Lamborghini ha trovato nelle ultime ore il tempo di mandare un messaggio ai suoi fan dove si mostra molto orgogliosa dei successi in tema “wellness” che ha ottenuto di recente. L’ereditiera, infatti, con una serie di stories, confermate anche dagli ultimi post su Instagram, ha mostrato la sua forma fisica eccezionale e l’evidente dimagrimento.

Elettra Lamborghini felice del suo corpo: le foto

Elettra Lamborghini

Nelle sue storie su Instagram, come detto, la Lamborghini ha rivelato: “Sono molto contenta del mio fisico, dei miei capelli e del peso perso”.

Oltre alla storia social dove ha scritto tali parole (per la precisione “Very happy with my skin, hair and weigth loss”), l’ereditiera e cantante ha anche mostrato il fisico da urlo con tanto di addominali scolpiti.

A conferma di quanto da lei dichiarato, come detto, anche le foto, sia quelle condivise nelle stories sia quelle pubblicate in alcuni post che fanno riferimento ad alcune apparizioni pubbliche degli ultimi giorni. In effetti il cambiamento è notevole!

Di seguito anche un recente post Instagram dove è possibile ammirare la forma strepitosa della donna:

Da poco la 28enne aveva parlato anche della sua vita privata e di una regola col marito Afrojack: “Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola”.

Tale regola consiste in una cosa molto semplice: “Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”.

