Il noto attore Alessandro Borghi ha svelato per la prima volta di avere un malattia e di averlo scoperto grazie alla compagna.

Ha parlato per la prima volta della sua malattia a Bsmt, il podcast di Gianluca Gazzoli. Alessandro Borghi, noto attore, ha rivelato di essere affetto dalla Sindrome di Tourette e di averlo scoperto dopo una domanda “a bruciapelo” ricevuta dalla sua compagna, Irene Forti.

Alessandro Borghi e la Sindrome di Tourette

Alessandro Borghi

“La mia compagna è psicologa. Un giorno mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto: ‘Da quanto tempo avevo questi tic?’ Le ho risposto a un paio di cose e mi fa: ‘Tu non hai tic, tu hai la Tourette. Ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”.

Il riferimento è alla Sindrome di Tourette e Borghi, in questo caso, ha spiegato: “Il problema è questo, che la Tourette famosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un certo punto bestemmia, perché è quella più aggressiva. C’è tutto un mondo che riguarda la parte motoria, che sono dei tic soltanto. Il tic viene da stress post-traumatico, da una cosa che ti è successa. Il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì. Si può guarire da un tic dalla Tourette? No perché è una cosa neurologica. È come uno starnuto, quando ti viene da starnutire devi starnutire”.

Poi, l’amara realtà: “È bellissimo sapere che non c’è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta?”.

Di seguito anche il video su Tik Tok con il racconto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG