Dopo i rumors passati anche la promessa: Pier Silvio Berlusconi si sarebbe sbilanciato con papà Silvio sul futuro con Silvia Toffanin.

Una delle coppie più in vista ma, allo stesso tempo, più riservate del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, e Silvia Toffanin, nota conduttrice e presentatrice di Verissimo. Il loro rapporto procede da anni e ma pare che di recente ci sia stato qualche step in più anche per via della situazione di salute di Silvio Berlusconi, padre del più giovane imprenditore.

La promessa di Pier Silvio Berlusconi al padre

Pier Silvio Berlusconi

A riportare qualcosa di più dei rumors di alcune settimane fa sul rapporto tra Pier Silvio e la Toffanin è stato il settimanale Diva e Donna che senza girarci troppo intorno ha pubblicato nella sua ultima copertina un titolo importante riguardo la coppia. “Sposa Silvia, l’ha promesso a papà Silvio”.

Il riferimento è, appunto, al possibile futuro matrimonio tra l’ad di Mediaset e la conduttrice che avrebbe avuto l’ok anche qualcosa in più, evidentemente, dall’ex Premier.

Il settimanale ha ricostruito la scelta che il figlio del leader di Forza Italia avrebbe preso proprio nelle ultime settimane, da quando Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. L’Amministratore delegato di Mediaset sembra essersi deciso a sposarsi con la compagna di una vita, dopo 21 anni d’amore e due figli, Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi a cui tutta la famiglia è molto legata.

Giù passato si era parlato di matrimonio tra i due. Il Corriere della Sra sottolinea come nel 2016 fosse stata in programma anche l’unione dei due, poi rinviata – pare – per un problema di salute proprio di Silvio Berlusconi.

A questo punto non resta che attendere qualche notizia ufficiale da parte dei diretti interessati che risultano essere molto amati dal pubblico.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con la copertina e il riferimento alla promessa:

Riproduzione riservata © 2023 - DG