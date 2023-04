Sfogo social di Francesco Chiofalo che ha ammesso di vivere un momento molto triste dopo gli ultimi risvolti nel rapporto con Drusilla Gucci.

Momento difficile per Francesco Chiofalo che sui social ha scelto di parlare a cuore aperto ai suoi fan molto preoccupati per lui dopo alcuni sviluppi nella sua storia che sembra essere giunta al capolinea con Drusilla Gucci.

Lo sfogo social di Francesco Chiofalo: cosa succede

FRANCESCO CHIOFALO

Attraverso una storia su Instagram, come detto, Chiofalo ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci del momento di difficoltà che sta vivendo. Evidentemente sollecitato dai messaggi in privato dei fan, il ragazzo ex Uomini e Donne e Temptation Island, ha detto: “Purtroppo in questo periodo mi sento molto triste e giù di morale: non ho più voglia di uscire, vedere gente e stare con gli amici. Sto passando le mie giornate da solo a pensare”.

E ancora: “Ho provato in questo periodo a fingere davanti alle persone di star bene […], ma poi ricado nell’oblio pieno solo di pensieri tristi e negativi. I recenti avvenimenti successi nel mio rapporto di coppia con Drusilla mi hanno fortemente destabilizzato. L’idea di perderla per sempre e di essere accusato di averla tradita più volte quando, in realtà, le sono sempre stato fedele mi fa avere degli stati di malessere molto forti”.

In conclusione: “Sto cercando di riprendermi e di tornare il solito Francesco di sempre […]. Grazie a tutti per i messaggi d’affetto”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del ragazzo:

