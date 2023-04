Il presente e il futuro con Daniele Dal Moro ma anche una frecciata ai Donnalisi con cui ha condiviso la Casa del GF. Parla Oriana Marzoli.

Non si è fermata un attimo dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip e il secondo posto raggiunto alle spalle di Nikita. Stiamo parlando di Oriana Marzoli che tra i vari impegni lavorativi e la vita di coppia con Daniele Dal Moro ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Mio nel quale non ha risparmiato anche una frecciatina ai Donnalisi, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria…

Oriana Marzoli ne ha per tutti: le parole

Oriana Marzoli

Sull’esperienza al GF, Oriana ha detto: “Penso proprio che il pubblico mi abbia capita. Con Alfonso Signorini è stata sintonia da subito. Mi sono divertita con lui e mi sono sentita capita”.

Passando poi ai temi scottanti: “Se potrei diventare amica di Antonella Fiordelisi? No. Sono una persona coerente, lo sono stata dentro la casa e lo sono fuori. Se non vado d’accordo con una ragazza dentro, non posso farlo fuori, non sono mica una che finge”.

Da Antonella alla storia dei Donnalisi: “Non ho interesse verso la loro storia, ognuno è libero di scegliere con chi stare ed auguro ad entrambi felicità”.

Parlando invece della sua storia con Daniele: “Con lui al momento le cose vanno benissimo. Mi trasmette la calma di cui ho molto bisogno. Le piccole liti ci sono ed è normale, ma stiamo molto bene insieme. Sono molto passionale, soprattutto con Daniele”.

Sull’ipotesi di altri reality: “Se farei Temptation Island con Daniele? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla. Anche se al momento non ho progetti in tal senso per l’immediato futuro Se farei L’Isola dei Famosi? Al momento non c’ho pensato, però mi piacerebbe continuare a fare tv in Italia”, ha ammesso la Marzoli.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

